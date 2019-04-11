В Индии завершился первый этап парламентских выборов. Перед избирательными участками выстроились очереди. Закрыты все магазины и учреждения, организована усиленная охрана порядка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В деревне Чапроли участок открылся в местной школе, длинная очередь мужчин тянется через весь школьный двор рядом с храмом. Параллельно стоит небольшая очередь из женщин. Индийцы и индианки размещаются в разных очередях, чтобы отдать свой голос могли дамы даже из самых традиционных семей, которые никогда не встанут рядом с посторонним мужчиной.

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и патрулируем избирательные участки. Мы развернули достаточные силы полиции в районе избирательных участков и офисов участковых избирательных комиссий", - объяснила ТАСС командир полицейского отряда, суперинтендант Субха Сингх.

Хотя в этом районе штата Уттар-Прадеш нет боевиков-маоистов или других террористов, но все равно введены чрезвычайные меры безопасности. "Всего в округе около 200 избирательных участков - примерно 500 кабин для голосования. Для их охраны выведено 10 тыс. полицейских. Мы защищаем демократию, чтобы люди могли отдать свой голос", - добавила суперинтендант.

Разговор про демократию продолжил наблюдатель от одной из партий Паван Кумар. "Индийские выборы - самые большие демократические выборы в мире. У нас почти 900 млн избирателей, и каждый может прийти голосовать. Вот в Америке голосуют какие-то выборщики, а у нас каждый сам может прийти", - объясняет он российскому журналисту. Отвечая на вопрос, не трудно ли ждать более месяца, когда подсчитают результаты, Кумар заметил: "У нас огромная страна, огромное население. Надо ждать. Зато все честно!"

Индийское голосование, которое можно назвать не только самым масштабным по числу голосующих, но и самым продолжительным в мире, проходит постепенно во всех 29 штатах и на семи союзных территориях. Всего запланировано семь этапов, первый прошел в четверг - голосование состоялось на части 18 штатов и двух союзных территорий. Затем еще предстоит голосование 18, 23 и 29 апреля, 6, 12 и 19 мая. Подсчет голосов должен закончиться лишь к 23 мая.

Около 8 тыс. кандидатов ведут борьбу за 543 места в Лок сабхе (нижней палате парламента). Партия, которая получит большинство, сформирует правительство, а ее лидер станет премьер-министром. Основная борьба идет между правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Действующий премьер Нарендра Моди намерен занять свой пост второй раз подряд.

"Метка гражданина"

Чтобы принять участие в голосовании, сначала нужно предъявить удостоверение избирателя. В Индии каждый должен зарегистрироваться в избиркоме и получить специальный документ - бумагу с номером и фотографией. Как объяснили корреспонденту ТАСС, это делается для того, чтобы избежать "избирательных каруселей". Отмечается, что такое случалось в 1960-е годы, да и позже.

Несмотря на жару (температура в Чапроли достигла 44 градусов) люди продолжают идти. В деревне зарегистрировано 8 тыс. избирателей, 30% из них - женщины, 20% голосует в первый раз.

На площади перед участком появился садху - индусский отшельник в традиционной шафрановой тоге с шиваитскими символами, нарисованными желтой краской на лбу. Люди пропустили его вперед. Вскоре он вышел и показывал указательный палец с несмываемой меткой. "Это метка настоящего гражданина Индии, того, кто ходит голосовать", - объяснил ТАСС член избиркома на участке.

"Метка" - это темная полоса, которую рисуют на указательном пальце прямо по ногтю и ниже. "Под ногтем очень нежная кожа, там трудно стереть чернила. Метка не смывается потом недели три", - сказал чиновник.

Это делается для того, чтобы избиратель не мог проголосовать несколько раз. На участке рядом с "кабинкой для голосования", сделанной из нескольких бамбуковых шестов и куска белой ткани, сидит специальный чиновник с бутылкой несмываемых чернил и кисточкой.

Каждый входящий сначала показывает свое удостоверение избирателя и часто еще какой-нибудь документ с фотографией, потом расписывается в специальной ведомости (в стране немало неграмотных, поэтому те, кто не может расписаться, ставят отпечаток большого пальца) и обязательно идет метить ноготь. "Непомеченный" избиратель к кабинке не допускается.

После голосования многие показывают два пальца - знак победы - один из которых помечен. За кого голосовали, отвечают уклончиво, не называя имен. "Мне нужен сильный лидер. Индия - сверхдержава завтрашнего дня", - заявил Санджай Кумар.

Из женщин решилась ответить на вопрос корреспондента ТАСС только одна, представившаяся как Парвати. "Я не думаю о политике, о политиках. Я думаю о семье, о том, чтобы нам было лучше и выбираю тех, кто, как мне кажется, будет интересоваться не какой-то международной политикой, а простыми людьми", - отметила она.