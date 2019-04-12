Страшный взрыв в Пакистане, есть погибшие
12 апреля 2019 09:07 207
По меньшей мере 16 человек погибли, 13 получили ранения в результате взрыва в городе Кветта на западе Пакистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил в пятницу телеканал Geo TV, ссылаясь на местные власти.
По данным телеканала, заместитель главного инспектора Абдул Раззак Чима подтвердил смерть 16 человек.
Сообщается, что еще 13 человек получили ранения, все пострадавшие госпитализированы.
По данным властей, число жертв взрыва может вырасти. На месте взрыва сейчас работают полиция и службы спасения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:50 149
Далай-ламу выписали из больницы
11 апреля 20:34 409
Иран выступил против вмешательства во внутренние дела Судана
-
11 Апр. 11:43 19 888
-
11 Апр. 22:21 5 552
-
11 Апр. 21:33 4 365
-
11 Апр. 16:25 4 261
-
11 Апр. 16:52 3 091