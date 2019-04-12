Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на личного секретаря Далай-ламы.

"Он (Далай-лама) был выписан из больницы в 8 утра по местному времени... Он чувствует себя очень хорошо", - сообщил агентству секретарь тибетского духовного лидера Тензин Талха.

В среду представитель Далай-ламы в России, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче сообщил РИА Новости, что врачи рекомендовали 83-летнему Далай-ламе провести в больнице три дня.

Ранее он также сообщил, что учения для буддистов России, запланированные на 10-12 мая, "остаются в расписании Его Святейшества". "И мы сейчас активно занимаемся подготовкой этих учений", - добавил он.

Место проведения предстоящих учений - Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. Учения были перенесены туда из Дели именно по соображениям заботы о здоровье Далай-ламы, которому медики в последнее время не рекомендуют длительные и частые путешествия.