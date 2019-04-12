Святая лестница, по которой, по преданию, Иисус Христос поднимался на суд Понтия Пилата в Иерусалиме, в четверг вечером предстала без защитного покрытия в Риме.

Впервые за последние три века со знаменитой христианской реликвии сняли деревянное покрытие, установленное в 1723 году по приказу папы Римского. С тех пор паломники поднимались по доскам, защитившим 28 мраморных ступеней Святой лестницы.

Открытие ступеней Святой лестницы ознаменовало окончание ее реставрации, которую проводили более года, реставраторы обновили средневековые фрески, украшающие стены вокруг знаменитой реликвии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Святая лестница была привезена в Рим из дворца Пилата в 326 году святой равноапостольной царицей Еленой.

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