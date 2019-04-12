Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неуместной административной ретивостью установку многочисленных билбордов с его изображением. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Мне сообщили, что в Актау (административный центр Мангистауской области) поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость?", - заявил Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области. Его слова приводит пресс-служба президента.

Он поручил акимам (мэрам и губернаторам) всех уровней демонстрировать на билбордах успехи страны, достигнутые под руководством первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Билборды надо посвящать демонстрации реальных успехов нашего государства во главе с Елбасы (Лидер нации, титул Назарбаева). Это мое указание акимам всех уровней", - сказал Токаев.

Возглавлявший Казахстан в течение почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Досрочные выборы президента пройдут 9 июня. Большинство экспертов и политологов ждут, что на запланированном 23 апреля съезде партии Nur Otan, возглавляемой Назарбаевым, Токаев будет выдвинут кандидатом в президенты.