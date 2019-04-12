В американском городе Толидо, штат Огайо, владелец продуктового магазина пожалел голодного вора и дал ему еды. Об этом сообщает информационный ресурс WPVI-TV.

В понедельник, 8 апреля, покупатель Седрик Бишоп (Cedric Bishop) обратил внимание на диалог хозяина магазина и вора. По его словам, владелец торговой точки Джитендра Сингх (Jitendra "Jay" Singh) заметил у прилавков подозрительного подростка, который прятал по карманам продукты. Мужчина проверил камеры наблюдения и потребовал, чтобы парень самолично сознался в краже.

"Я голоден. Я ворую еду для себя и младших братьев", - сказал юный грабитель и выложил из карманов многочисленные снеки. Сингх пожалел мальчишку и передумал вызывать полицию. "Это не еда. Если ты хочешь еды, я дам тебе ее", - ответил он. Мужчина дал парню куриные ножки, сосиски в тесте, целую пиццу и двухлитровую бутылку воды, после чего отпустил его домой, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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