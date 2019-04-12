Момент спасательной операции, в исполнении пса породы бордер-колли, утащившего чихуахуа от приближающегося автомобиля, в начале апреля попал на видеокамеру в городе Гаспе (провинция Квебек, Канада).

Пёс, увидев надвигающуюся на подругу опасность, в виде сдающего задом автомобиля, бросился спасать её. Схватив за шею свою соплеменницу, четвероногий спасатель предотвратил наезд автомобиля на маленькую чихуахуа, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автовладелица, испытывающая гордость за своего питомца, опубликовала видеоролик в Fасеbооk, где его просмотрели десятки тысяч любителей домашних животных.

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