Болельщики "Челси" оскорбляли нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха перед матчем своей команды со "Славией" (1:0) в Лиге Европы, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.

В интернете появилось видео, как шесть фанатов лондонского клуба скандируют "Салах - террорист" в одном из баров Праги.

"Челси", как сообщает BBC, идентифицировал трех человек и не дал им посетить матч со "Славией", не пропустив на трибуну. Личности остальных не были установлены.

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