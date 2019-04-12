Болельщики "Челси" скандировали "Салах – террорист" - ВИДЕО
12 апреля 2019 14:24 292
Болельщики "Челси" оскорбляли нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха перед матчем своей команды со "Славией" (1:0) в Лиге Европы, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.
В интернете появилось видео, как шесть фанатов лондонского клуба скандируют "Салах - террорист" в одном из баров Праги.
"Челси", как сообщает BBC, идентифицировал трех человек и не дал им посетить матч со "Славией", не пропустив на трибуну. Личности остальных не были установлены.
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