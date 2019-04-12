В китайском городском округе Сучжоу, провинция Цзянсу, ребенок попал под колеса автомобиля и остался в живых. Ролик опубликовал информационный портал Sina Weibo.

Инцидент произошел 2 апреля. На кадрах видно, как ребенок, которому год и три месяца, подходит к правому переднему колесу машины и попадает в слепую для водителя зону. Мужчина заводит автомобиль и проезжает передним и задним правым колесом по юному китайцу.

Затем водитель останавливается, выходит из салона и берет пострадавшего на руки. Ребенка немедленно доставили в больницу. Врачи обнаружили у пациента многочисленные переломы и кровоизлияние в мозг, однако его жизни ничто не угрожает, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Полицейские начали расследование.

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