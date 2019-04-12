Подросток влетел в фуру, пытаясь скрыться от ДПС на родительском авто - ВИДЕО
17-летний подросток стал участником ДТП, когда пытался скрыться на родительском автомобиле от стражей порядка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД РФ по Тюменской области, инцидент произошел в селе Беркут Ялуторовского района. Там молодой человек пытался добраться в школу на отцовском автомобиле, однако очевидцы увидели его и сообщили в полицию.
Авария произошла в тот момент, когда подросток пытался уйти от погони. Школьник вылетел на перекресток и столкнулся с грузовиком Volvo. От удара "Лада" улетела в кювет, подросток чудом избежал серьезных травм.
Отмечается, что юноша взял автомобиль без спроса, пока отец спал. Теперь его родитель может быть привлечен к административной ответственности.
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