Иногда, просматривая появляющиеся в интернете видеоролики, можно лишь поразиться везучести некоторых людей и впрямь поверить в то, что их охраняют ангелы-хранители.

Взять хотя бы этого незнакомца из провинции Чжэцзян (Китай). Он стоял возле здания, из которого по неизвестной причине начали выпадать плиты, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина прикрыл голову руками (хотя любому ясно, что это движение было чисто инстинктивным, и мало помогло бы реально защититься) и бросился прочь. Несмотря на то, что плиты, казалось, летели точно в него, незнакомец сумел отбежать на безопасное расстояние, при этом не пострадав.

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