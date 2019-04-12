Россия оштрафовала Facebook на $47
12 апреля 2019 17:42 152
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей (47 долларов) за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Представители Facebook в суд не явились.
Две недели назад слушания по этой причине не состоялись.
Так как ходатайств о переносе не поступало, сегодня судья Антон Козырев решил рассмотреть протокол в отсутствие представителя Facebook.
Аналогичный протокол, составленный в отношении Twitter, суд рассмотрел 5 апреля. Компанию также оштрафовали на три тысячи рублей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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