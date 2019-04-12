Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей (47 долларов) за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Представители Facebook в суд не явились.

Две недели назад слушания по этой причине не состоялись.

Так как ходатайств о переносе не поступало, сегодня судья Антон Козырев решил рассмотреть протокол в отсутствие представителя Facebook.

Аналогичный протокол, составленный в отношении Twitter, суд рассмотрел 5 апреля. Компанию также оштрафовали на три тысячи рублей.