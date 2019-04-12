Представители диджитал-агентства AKQA создали нейросеть, способную генерировать новые виды спорта. Пока лучший результат работы алгоритма - игра Speedgate, вобравшая в себя все лучшее от футбола, регби и крокета, сообщает Tech Crunch.

Разработчики загрузили в алгоритм данные более чем о 400 спортивных играх. Сначала программа выдавала результаты, которые невозможно было применить в реальной жизни, например, паркур под водой и волейбол на канате, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Впрочем, после коррекции нескольких параметров, нейросеть справилась с задачей.

По правилам придуманной ей игры Speedgate, две команды из шести игроков должны кидать или пинать мяч друг другу, чтобы заработать очки. Ворота, которые нужно поразить, расположены по центру поля и очерчены кругом, за который нельзя заступать.

В Speedgate попробуют поиграть в американском Портленде 12 апреля. Если все пройдет гладко, летом будет создана первая лига новой игры.