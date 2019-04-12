Турция ответила на угрозы США
12 апреля 2019 22:59 359
Вашингтон не должен выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя реакцию американской стороны на закупку Анкарой российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передает РИА Новости.
"В отношениях США и Турции С-400 не главная проблема. Вопрос в том, чтобы принимать меры против угроз нацбезопасности такого важного союзника по НАТО, как Турция. Не нужно превращать в проблему союзничества по НАТО конкуренцию США на рынке вооружений", - сказал Челик, по словам которого, поставка американских истребителей F-35 будет способствовать безопасности не только Турции, но и НАТО в целом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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