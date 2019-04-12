Вашингтон не должен выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя реакцию американской стороны на закупку Анкарой российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передает РИА Новости.

"В отношениях США и Турции С-400 не главная проблема. Вопрос в том, чтобы принимать меры против угроз нацбезопасности такого важного союзника по НАТО, как Турция. Не нужно превращать в проблему союзничества по НАТО конкуренцию США на рынке вооружений", - сказал Челик, по словам которого, поставка американских истребителей F-35 будет способствовать безопасности не только Турции, но и НАТО в целом.