Бойня на похоронах рэпера в США, есть погибший и раненые - ВИДЕО
В траурной процессии на похоронах рэпера Nipsey Hussle (настоящее имя - Эрмиас Асгедом) в Лос-Анджелесе произошла стрельба. Об этом в твиттере сообщил глава городской полиции Майкл Мур, передает Day.Az со ссылкой на Meduza.
"Жертвами стали трое темнокожих мужчин и одна темнокожая женщина в возрасте от 30 до 50 лет. К несчастью, один человек погиб", - написал Мур, отметив, что стрельбу вели из серого автомобиля Hyundai.
Всего, по данным Мура, в траурной процессии приняли участие около 10 тысяч человек.
До этого в 20-тысячной спортивной арене Staples Center в Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с Nipsey Hussle. Билеты на нее были бесплатными, их разобрали полностью. На церемонии выступилимузыканты Стиви Уандер и Снуп Догг. Также на ней зачитали письмо с соболезнованиями от бывшего президента США Барака Обамы. Он написал, что не был лично знаком с рэпером, но слышал его музыку и знал про его общественную работу.
33-летний Nipsey Hussle был застрелен 31 марта около своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Через несколько дней полиция объявила о задержании подозреваемого, 29-летнего Эрика Холдера. Полиция считает, что убийство стало следствием личного конфликта между мужчинами.
Nipsey Hussle начал музыкальную карьеру в 2005 году. Он выпустил несколько микстейпов, но его официальный дебютный альбом "Victory Lap" вышел только в феврале 2018 года. Пластинка заняла четвертое место в американском хит-параде и получила номинацию на "Грэмми".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Турция ответила на угрозы США
Нейросеть придумала новый вид спорта
В США самолет упал на школьное бейсбольное поле
Россия оштрафовала Facebook на $47
Горбачев выдвинулся на выборы в парламент Индонезии
Чемпион UFC задушил фаната до потери сознания - ВИДЕО
Бойня на похоронах рэпера в США, есть погибший и раненые - ВИДЕО
Турция ответила на угрозы США
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: “Çoxlu səhvlərə yol verdik”
Азербайджан будет отправлять фундук в Европу - подписан контракт
Впервые в истории измерена энергия пустоты
Форвард "Кешли" может перейти в "Зире"
Şamaxıda qədim türk tayfalarına aid küplər tapıldı
Ramil Usubov işdən çıxardığı rəisə yeni vəzifə verdi
Хавбек "Бенфики" признан игроком недели в Лиге Европы
Нейросеть придумала новый вид спорта
Facebook готовится вернуть чаты обратно в основное приложение
Азербайджанский иллюстратор удивил всех своими работами - ФОТО
В Баку изменили ряд автобусных маршрутов - СПИСОК
Kəmaləddin Heydərov icra başçıları ilə operativ müşavirə keçirdi
-
12 Апр. 18:39 6 798
-
12 Апр. 16:27 4 924
-
12 Апр. 16:54 4 705
-
12 Апр. 07:44 4 253
-
12 Апр. 11:21 3 615