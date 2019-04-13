Спецоперация в России, ликвидированы боевики "ИГ"
13 апреля 2019 07:11 174
Приверженцы террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, ликвидированы в ходе перестрелки в Тюмени. Об этом, как передает Day.Az, ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"Была перестрелка. Ликвидированы", - сказал собеседник агентства, не уточнив число уничтоженных экстремистов.
Силовые ведомства проводят контртеррористическую операцию в одном из районов Тюмени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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