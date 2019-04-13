В Сети обсуждают видео, снятое в казино, где один из игроков внезапно рвет на себе рубашку и начинает нападать на другого посетителя. Об этом пишет The Sun.

Что именно вызвало такую агрессию - не уточняется. Пожилой "Рэмбо", как его окрестили пользователи соцсетей, похоже, не рассчитал свои силы. Более молодой соперник оказался сильнее, а его удар более точным, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Работница казино утихомирила мужчин. Пожилой зачинщик скандала предпочел удалиться из заведения.

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