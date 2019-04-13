В Орландо на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль. Видеозапись происшествия опубликована на странице местной полиции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Водитель черного внедорожника не успел проехать через переезд вместе с потоком других автомобилей и выехал за опустившийся шлагбаум, когда уже загорелся красный сигнал светофора. Как только джип тронулся с места, на него наехал несущийся поезд.

Пострадавший водитель получил тяжелые травмы. Он находится в больнице.