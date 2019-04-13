Ущерб от возгорания зданий на набережной острова Пхукет составил 60 млн батов ($1,89 млн). Как сообщила в субботу газета The Nation, в результате возгорания были повреждены или полностью уничтожены около 10 магазинов одежды и сувениров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, пожар начался вечером в пятницу в неисправном трансформаторе и быстро перекинулся на соседние здания. Пожарные и спасатели прибыли на место происшествия в районе 19:40 по местному времени (15:40 мск). Им потребовалось около трех часов, чтобы потушить возгорание. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало.

"Мы полагаем, что пожар начался в трансформаторе", - отметил начальник полиции района Патонг Анотхай Чиндамани. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.