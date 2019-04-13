Конечно, никто не спорит, что труд электрика может быть очень утомительным, вот и эти рабочие сильно устали и решили вздремнуть, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры, снятые в Чэньчжоу (провинция Хунань, Китай), показывают, как несколько мужчин погрузились в спокойный сон, находясь при этом на 50-метровой высоте.

Впрочем, далеко не все зрители склонны восхищаться отвагой электриков или же бранить их за безрассудство. Некоторые предположили, что эффектный видеоролик был постановочным, и его главные герои вовсе не спят, а притворяются шутки ради.

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