Устав от трудовых будней, рабочие решили вздремнуть на 50-метровой высоте - ВИДЕО
13 апреля 2019 11:40 126
Конечно, никто не спорит, что труд электрика может быть очень утомительным, вот и эти рабочие сильно устали и решили вздремнуть, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Кадры, снятые в Чэньчжоу (провинция Хунань, Китай), показывают, как несколько мужчин погрузились в спокойный сон, находясь при этом на 50-метровой высоте.
Впрочем, далеко не все зрители склонны восхищаться отвагой электриков или же бранить их за безрассудство. Некоторые предположили, что эффектный видеоролик был постановочным, и его главные герои вовсе не спят, а притворяются шутки ради.
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