Мощное землетрясение заставило жителей Индонезии покинуть дома и спасаться - подземные толчки магнитудой 6,5 почувствовали жители провинции Центральный Сулавеси.

На кадрах видео, опубликованного на хостинге Youtube, люди пытаются уйти из опасного района - пока одни с семьями бредут пешком, другие уезжают на мопедах, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров в 107 километрах от населенного пункта Лувук. Об этом сообщили представители Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

После подземного толчка сейсмологи рассказали об угрозе цунами. Данных о пострадавших не поступало.

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