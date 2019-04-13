Люди спасаются от мощного землетрясения в Индонезии - ВИДЕО
Мощное землетрясение заставило жителей Индонезии покинуть дома и спасаться - подземные толчки магнитудой 6,5 почувствовали жители провинции Центральный Сулавеси.
На кадрах видео, опубликованного на хостинге Youtube, люди пытаются уйти из опасного района - пока одни с семьями бредут пешком, другие уезжают на мопедах, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров в 107 километрах от населенного пункта Лувук. Об этом сообщили представители Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
После подземного толчка сейсмологи рассказали об угрозе цунами. Данных о пострадавших не поступало.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
12 Апр. 18:39 9 197
-
12 Апр. 16:27 7 087
-
12 Апр. 16:54 5 997
-
08:48 3 995
-
12 Апр. 21:35 3 634