Врачам Тайваня удалось провести необычную, но важную операцию: они спасли девушке зрение, которая едва не лишилась его из-за пчел. Ранее медики не сталкивались ни с чем подобным, сообщает The Daily Mail.

В частности, как удалось выяснить специалистам, врачи извлекли из глаза девушки четырех живых пчел. Насекомые чувствовали себя прекрасно и все это время питались слезами своей жертвы, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Сама пострадавшая отметила, что вырывала сорняки, когда почувствовала дискомфорт в глазу. Спустя какое-то время он и вовсе опух, а затем перестал открываться.

По словам офтальмолога, лишь под микроскопом удалось разглядеть нечто, напоминающее лапку насекомого, выглядывающую из-под опухшего века. Кадры с пострадавшей были опубликованы на YouTube.

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