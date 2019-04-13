Огромный локомотив протаранил внедорожник в США. Инцидент произошел в городе Орландо на одном из железнодорожных переездов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кадры происшествия распространила местная полиция на своей странице в Twitter.

На них видно, как вереница автомобилей пересекает переезд на разрешающий сигнал светофора.

В какой-то момент зеленый цвет сменяется красным и шлагбаум начинает медленно опускаться. Водитель черного внедорожника все же решается заехать на железнодорожные пути, но потом останавливается. Путь назад оказался отрезан, но времени для того, чтобы успеть проехать, остается предостаточно.

Однако находящийся за рублем ждет до последней минуты, после чего буквально заезжает под несущийся поезд. В связи с происшествием полиция выступила с официальным обращением к автомобилистам.

"Пожалуйста, соблюдайте все правила дорожного движения, особенно при приближении к железнодорожным переездам. Пытаться пересечь их перед приближающимся поездом крайне опасно. Проявляйте терпение", - посоветовали полицейские.

Водителя доставили в больницу с тяжелейшими травмами. Он оказался единственным пострадавшим в этой страшной аварии.

Дорогой джип по понятным причинам восстановлению не подлежит.

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