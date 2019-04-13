В городе Чаман юго-западной провинции Белуджистан (Пакистан) прогремел взрыв. В результате теракта погиб один ребенок и восемь человек получили ранения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает издание Xinhua.

"Чиновник рассказал, что взрывное устройство было закреплено на мотоцикле и приведено в действие дистанционно, добавив, что количество погибших может увеличиться, поскольку трое пострадавших находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел на оживленной рыночной площади на Молл-роуд в Чамане. Город расположен возле границы с Афганистаном. Местные СМИ сообщают, что среди раненых было как минимум пять сотрудников службы безопасности. На данный момент одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.