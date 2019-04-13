В Австралии котенок выжил после получасовой стирки в машинке
13 апреля 2019 15:09 96
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла в стиральной машине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает ABC News.
Отмечается, что хозяйка питомца не заметила, как он уснул в корзине для вещей и случайно отправила его "в стирку". Через некоторое время она обнаружила, что Поппи пропала. Котенка удалось найти внутри стиральной машины только через полчаса, как раз перед включением режима отжима.
Животное доставили к ветеринарную клинику, где у него диагностировали травму головы и ушиб глаза. Кроме того, у него была пониженная температура, а в легких находилась вода. Тем не менее, уже через три недели котенок полностью поправился.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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