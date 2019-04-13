Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
13 апреля 2019 15:45 211
Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе, ей на помощь вышли семеро спасателей, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В 12.10 в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4800 метров девушка провалилась в ледовую трещину", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что спортсменка была в составе незарегистрированной группы из двух человек.
"На поиски альпинистки выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники", - уточняет ведомство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!