Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе, ей на помощь вышли семеро спасателей, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В 12.10 в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4800 метров девушка провалилась в ледовую трещину", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спортсменка была в составе незарегистрированной группы из двух человек.

"На поиски альпинистки выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники", - уточняет ведомство.