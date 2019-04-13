Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".

Аналитики составили список на основании данных ресурса Numbeo, который специализируется на сборе пользовательской статистики. Индекс учитывает доступность "стандартного завтрака" - стакана молока, яйца, фрукта и двух ломтиков хлеба - в крупных финансовых центрах. Итоговый показатель отражает соотношение между предполагаемым ежедневным доходом жителя конкретного города за вычетом налогов и средней ценой стандартной трапезы.

Самым доступным завтрак оказался в Женеве. Там, согласно рейтингу, его стоимость - 1,45 доллара - составляет 0,8 процента от ежедневного дохода. На втором месте оказался Дубай - 0,96 процента (0,97 доллара). Замкнула тройку столица Швейцарии Берн (0,96 процента, 1,44 доллара).

Всего в первой двадцатке оказалось пять швейцарских городов. Они улучшили позиции благодаря тому, что доходы жителей растут быстрее цен. Аналитики отмечают, что с повышением заработков доля затрат на еду снижается, даже если продукты дорожают.