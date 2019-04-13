Bloomberg представило глобальный "индекс завтрака"
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Аналитики составили список на основании данных ресурса Numbeo, который специализируется на сборе пользовательской статистики. Индекс учитывает доступность "стандартного завтрака" - стакана молока, яйца, фрукта и двух ломтиков хлеба - в крупных финансовых центрах. Итоговый показатель отражает соотношение между предполагаемым ежедневным доходом жителя конкретного города за вычетом налогов и средней ценой стандартной трапезы.
Самым доступным завтрак оказался в Женеве. Там, согласно рейтингу, его стоимость - 1,45 доллара - составляет 0,8 процента от ежедневного дохода. На втором месте оказался Дубай - 0,96 процента (0,97 доллара). Замкнула тройку столица Швейцарии Берн (0,96 процента, 1,44 доллара).
Всего в первой двадцатке оказалось пять швейцарских городов. Они улучшили позиции благодаря тому, что доходы жителей растут быстрее цен. Аналитики отмечают, что с повышением заработков доля затрат на еду снижается, даже если продукты дорожают.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!