Почти 3900 человек застряли в субботу в международном аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР из-за погодных условий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении компании Xinjiang Airport, которая курирует работу аэропортов СУАР.

К настоящему моменту 14 вылетов и 14 прилетов отменены, 23 вылета и 53 прилета - задержаны. Еще 30 рейсов перенаправлены в другие аэропорты.

"По последним данным, в первом терминале задержались 302 пассажира, во втором терминале - 1590 человек, а в третьем - 1937 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации метеорологов, погода улучшится после 20.00 по местному времени