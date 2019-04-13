Уволен глава Национальной службы безопасности и разведки Судана Салах Абдалла. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

В настоящее время неизвестно, ушел ли Салах Абдалла сам или же его уволили с поста.

Салах Абдалла имеет звание генерал-майора армии.

Ранее сообщалось, что военные в Судане выступили за выборы с международными наблюдателями.

В Судане в течение четырех месяцев продолжались антиправительственные выступления. 11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство. Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также были арестованы около 100 человек из его окружения.