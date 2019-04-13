Британский историк Джеффри Марш установил точный лондонский адрес, где жил драматург Уильям Шекспир в 1590-е годы, когда были написаны произведения "Ромео и Джульетта", "Сон в летнюю ночь", "Венецианский купец" и "Ричард II". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Telegraph.

После десяти лет работы Маршу удалось установить, что писатель проживал в доме, который ранее стоял у церкви Святой Елены на улице Бишопсгейт.

Как сообщил изданию историк, открытие позволяет по-новому взглянуть на произведения Шекспира. Ученый полагает, что оно может объяснить, почему в "Макбете" есть ведьмы, в комедии "Как вам это понравится" - история музыки, и почему действия многих пьес драматурга происходят в других странах, в частности, в Италии.

"Он жил среди богатых, статусных, уверенных в себе людей, которые управляли тем миром, который он знал, и я думаю, именно поэтому он отправился туда. Он был подающим надежды провинциалом, проживающим в конкурентной среде. Общение с такими людьми оказало на него глубокое влияние", - сказал Марш.

Как утверждает историк, соседями Шекспира могли быть два богатых врача: Питер Тернер и Эдвард Джорден. Тернер мог унаследовать богатую библиотеку от своего отца, который написал первую в Англии книгу с описанием лекарственных трав. Шекспир, вероятно, имел доступ к этой библиотеке. Доктор Джорден переехал в Лондон после учебы в итальянском городе Падуя, близ Венеции. Вероятно, именно из разговоров с ним Шекспир почерпнул свои знания об Италии, пишет газета.