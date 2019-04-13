Новый глава Переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан объявил об отмене введенных ранее советом комендантского часа и ЧП. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Объявляю об отмене чрезвычайного положения и комендантского часа", - говорится в заявлении для прессы, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Также он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года и подчеркнул обязательство совета передать власть гражданскому правительству.