Посольство Украины в Лондоне взято в оцепление после выстрелов, раздавшихся на прилегающей улице. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила газета Daily Express.

Как отмечается в сообщении, перекрыты обе стороны улицы Холланд Парк-роуд.

В посольстве Украины корреспонденту ТАСС не удалось получить комментария. В Скотленд-Ярде сообщили, что коммюнике по этому поводу будет распространено позднее.

Вместе с тем другая газета Evening Standard со ссылкой на очевидца сообщила, что полицейские выстрелили около 10 раз. По данным этого издания, никто не пострадал, а в 14:40 (16:40 мск) инцидент уже был исчерпан. Однако в Скотленд-Ярде в ответ на запрос ТАСС отказались подтверждать эту информацию.