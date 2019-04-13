По меньшей мере шесть человек погибли, еще 39 ранены при атаке талибов на город Кундуз на севере Афганистана в субботу утром. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на главу городской больницы.

По данным телеканала, среди погибших есть мирные жители.

Как сообщила местная полиция, боевики пытались взять контроль над городом, однако их атаку удалось отразить.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что в пятницу талибы объявили о начале "весеннего наступления", назвав целью военных действий "искоренение оккупации" и "очищение" Афганистана от "вторжения и коррупции".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.