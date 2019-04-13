Общее количество участников манифестаций "желтых жилетов" по всей Франции в эту субботу составляет 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 14:00 только во французской столице правоохранители насчитали 1,3 тыс. протестующих. В прошлую субботу, ставшую одной из самых скромных по масштабам мобилизации "жилетов", префектура в это же время сообщала о 3,1 тыс. человек в Париже.

Несмотря на относительно спокойную атмосферу, в которой проходят манифестации, парижская префектура отчиталась о 15 задержанных по состоянию на 16:00. Кроме того, по данным МВД, полиция провела более 5,5 тыс. осмотров личных вещей у прохожих на предмет наличия запрещенных на манифестациях предметов.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, несколько инцидентов произошли в субботу около 15:40 по парижскому времени на площади Республики, где в настоящий момент проходит манифестация "желтых жилетов". Группа манифестантов, лица которых были закрыты масками, начала бросать в полицию бутылки и петарды. В ответ на эти действия полиция бросила в сторону манифестантов несколько гранат со слезоточивым газом. После этих инцидентов на площадь были стянуты дополнительные силы правопорядка.

Очередная, 22-ая субботняя акция протеста движения "желтых жилетов" началась в субботу в Париже. Площадь Республики стала точкой встречи двух отдельных протестных маршей, стартовавших с разных концов города - площади Нации в XI округе и на площади Перейре в XVII округе французской столицы. Оба марша прошли спокойно, лишь изредка некоторые участники позволяли себе недоброжелательные выкрики в адрес стражей порядка, дежуривших на маршруте их следования.