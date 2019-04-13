Трагедия на гоночной трассе в Швеции: автомобиль въехал в толпу
13 апреля 2019 20:01 226
Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Два человека получили травмы средней тяжести, еще трое - более серьезные. Один из пострадавших был отправлен в больницу вертолетом", - цитирует издание представителя полиции Стокгольма Карину Скагерлинд (Carina Skagerlind).
Как отмечает Sveriges Radio, сам водитель в результате инцидента не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!