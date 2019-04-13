Самый большой в мире самолет совершил первый полет
13 апреля 2019 21:18 162
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.
Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
"Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы", - написал он.
Stratolaunch Systems - американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747. Компания планирует, что воздушное судно запустит первый спутник в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!