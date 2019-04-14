Четыре человека госпитализированы с ранениями после стрельбы в пригороде австралийского города Мельбурн. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила полиция штата Виктория.

По данным полиции, инцидент произошел у ночного клуба в пригороде Мельбурна Праран (Prahran) вблизи улиц Литтл-Чапел-стрит и Малверн-роуд в воскресенье около 3.20 по местному времени. На пересечении этих улиц находится ночной клуб Love Machine.

Несколько человек получили ранения. Не менее четырех мужчин доставлены в больницу, один из них позднее скончался, еще один находится в критическом состоянии. Двое других - мужчины 50 и 29 лет- получили травмы, не угрожающие жизни.

Ведется расследование, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.