Ураган в Техасе, погибло двое детей
14 апреля 2019 09:00 174
Двое детей погибли, несколько человек пострадали в результате урагана в штате Техас в субботу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на офис шерифа округа Анджелина.
Согласно заявлению офиса шерифа, инцидент произошел в субботу днем. Два ребенка в возрасте 3 и 8 лет погибли, когда дерево упало на автомобиль, в котором они находились вместе с родителями.
Кроме того, как сообщает портал weather.com, в результате шторма и нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, более 500 рейсов были отменены в субботу в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт в штате Техас. Около 1,5 тысячи человек в штатах Техас, Луизиана и Арканзас остались без электричества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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