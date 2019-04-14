В аэропорту Кувейта обнаружили подозрительную посылку
Обнаруженная в грузовом терминале аэропорта Кувейта подозрительная посылка содержала подобие взрывного устройства. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье кувейтская газета "Аль-Джарида", ссылаясь на собственные источники.
В четверг службы безопасности аэропорта Кувейта обнаружили в грузовом терминале подозрительную почтовую посылку в форме книги. Здание терминала было эвакуировано, на место были вызваны эксперты по разминированию.
По данным издания, внутри оболочки в виде книги был обнаружен детонатор, источник питания, провода и подозрительные вещества. Почтовая посылка была адресована в одно из военных учреждений в США.
Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что изучает содержимое посылки и проводит расследование.
Ураган в Техасе, погибло двое детей
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
Трагедия на гоночной трассе в Швеции: автомобиль въехал в толпу
Тысячи "желтых жилетов" вышли на улицы Франции
Атака талибов в Афганистане, есть погибшие
-
13 Апр. 12:57 10 242
-
13 Апр. 13:17 7 808
-
13 Апр. 20:11 6 725
-
13 Апр. 12:48 6 106
-
13 Апр. 11:45 5 127