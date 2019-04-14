В Москве на Кутузовском проспекте в Москве около ночного клуба произошла стрельба. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РЕН ТВ.

В результате стрельбы пострадал один человек, его увезли в больницу.

Отмечается, что между посетителями заведения произошел конфликт, в результате чего была открыта стрельба.

По предварительным данным, в конфликте участвовали около 15 человек.