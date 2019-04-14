У ночного клуба в Москве произошла стрельба
14 апреля 2019 09:55 288
В Москве на Кутузовском проспекте в Москве около ночного клуба произошла стрельба. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РЕН ТВ.
В результате стрельбы пострадал один человек, его увезли в больницу.
Отмечается, что между посетителями заведения произошел конфликт, в результате чего была открыта стрельба.
По предварительным данным, в конфликте участвовали около 15 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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