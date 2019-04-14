В шведском городе Римбу во время соревнований гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Aftonbladet.

В результате инцидента пять человек были тяжело ранены.

Уточняется, что один из автомобилей вылетел с трассы.

Один из пострадавших был отправлен в больницу вертолетом, сам водитель в результате инцидента не пострадал.