В Швеции гоночный автомобиль въехал в зрителей
14 апреля 2019 10:11 182
В шведском городе Римбу во время соревнований гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Aftonbladet.
В результате инцидента пять человек были тяжело ранены.
Уточняется, что один из автомобилей вылетел с трассы.
Один из пострадавших был отправлен в больницу вертолетом, сам водитель в результате инцидента не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:28
Хакеры взломали Outlook
-
13 Апр. 12:57 10 245
-
13 Апр. 13:17 7 970
-
13 Апр. 20:11 6 955
-
13 Апр. 12:48 6 144
-
13 Апр. 11:45 5 159