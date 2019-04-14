Самолет при рулении в аэропорту на востоке Непала столкнулся с вертолетом, по меньшей мере два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Setapati, ссылаясь на местные власти.

Инцидент произошел неподалеку от города Лукла - перевалочного пункта для туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста.

Во время руления на взлетно-посадочной полосе самолет столкнулся со стоявшим поблизости вертолетом. Как отмечают власти, на момент аварии в самолете не было пассажиров, иначе число жертв могло быть значительно больше.

О причинах столкновения пока не сообщается. Полиция ведет расследование случившегося.

Взлетно-посадочные полосы в Непале традиционно считаются одними из самых опасных даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.