Генеральный директор некоммерческой организации RED Дебора Дуган избрана на пост нового президента Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей премию Grammy. Нынешний президент академии Нил Портноу уйдет в отставку в июле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, Дуган входила в состав трех кандидатов на данный пост и получила большинство голосов членов совета попечителей академии. Им предстоит сначала определить размер вознаграждения Дуган, после чего о ее назначении будет объявлено официально. Это должно произойти перед началом ежегодного весеннего заседания совета попечителей академии, запланированного на 21 мая, уточнил журнал.

Он обращает внимание на то, что назначение Дуган станет историческим моментом в истории Национальной академии искусства и техники грамзаписи США. Ее впервые возглавит женщина. До того, как Майк Грин стал первым постоянным президентом академии в начале 1988 года, аппаратом сотрудников этого объединения руководила Кристина Фэрнон. Она впоследствии заняла должность исполнительного вице-президента и ушла в отставку в 1992 году.

Дебора Дуган начинала свою карьеру юристом, специализировавшимся на слиянии и поглощении частных компаний. Позднее она возглавляла подразделение печати и рекламы компании Disney, а в 2001 году стала гендиром RED, основанной лидером рок-группы U2 Боно для содействия борьбе с распространением СПИДа. При Дуган организация собрала на эти цели свыше $500 млн.