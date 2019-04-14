Парк имени космонавта Юрия Гагарина торжественно открыт в воскресенье на набережной города Ираклион на острове Крит. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. В торжественной церемонии приняли участие министр туризма Елена Кундура, губернатор Крита Ставрос Арнаутакис, другие официальные лица, а также жители города.

У бронзового бюста Юрия Гагарина, установленного в 2016 году, российские космонавты Федор Юрчихин, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, Сергей Прокопьев, Михаил Потапов посадили оливковые деревья. Задумано создать в Ираклионе не просто парк, а достопримечательность мирового масштаба, поскольку каждое оливковое дерево сопровождается специальной памятной доской с QR-кодом и сведениями о космонавте, который его посадил. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве туризма Греции, представители Международной ассоциации участников космической деятельности предложили проводить на Крите ежегодное празднование годовщины первого полета Юрия Гагарина в космос, и "уже двое космонавтов из Америки и один из Италии выразили желание быть включенными в следующую группу". Их поездка запланирована на осень этого года.

В беседе с корреспондентом ТАСС Федор Юрчихин подчеркнул, что Парк имени Юрия Гагарина открыт на Крите спустя два дня, как в России и других странах отмечали 12 апреля День космонавтики. "Большая часть стран - членов ООН признала эту дату международным Днем космонавтики, и в этом тоже заслуга нашей страны. А Юрий Алексеевич Гагарин - это мой герой, герой номер один всех времен и народов", - сказал Юрчихин.

Космонавт напомнил, что американскому астронавту Нилу Армстронгу (1930-2012) принадлежат такие слова о Гагарине - "он всех нас позвал в космос". "Давайте не забывать, что это был первый полет человека в космос. Никто не знал тогда, чем и как он мог закончиться", - сказал Юрчихин.

Подвиг не повторит никто

"Подвиг Гагарина и подвиг наших конструкторов и инженеров не повторить. Это подвиг первых, это время первых. Я очень рад, что на острове Крит, который славится своей древнейшей историей, сначала открыли памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, а теперь и парк Гагарина", - подчеркнул космонавт.

По его словам, в России есть огромное количество деревьев, которые были посажены самим Юрием Гагариным. "Например, дерево Гагарина на Байконуре. Это из знаковых. В Сочи есть дерево, которое привито руками многих космонавтов. Идея открыть парк имени Гагарина на Крите нам очень понравилась, и теперь она воплотилась в жизнь", - сказал Юрчихин.

Он подчеркнул, что "имя Юрия Алексеевича Гагарина принадлежит всему миру". "Это герой человечества. Так же как Нил Армстонг. Каждый велик по-своему. Как [первая в мире женщина-космонавт] Валентина Терешкова, Алексей Леонов, который первым совершил выход в открытый космос, и многие, многие другие. Мы идем по их дорогам и прокладываем свои. Главное, чтобы дороги человечества в области мирного освоения космоса не останавливались, а единая цель людей объединяет", - отметил космонавт.

Международный проект

Отвечая на вопрос о будущем участии в посадке деревьев в Парке имени Юрия Гагарина на Крите астронавтами из других стран, Юрчихин сказал корреспонденту ТАСС, что он уже созванивался по этому поводу с участниками экипажа, которые с ним летали в космос. "К сожалению, так получилось, что они по своим планам [работ] сейчас заняты. Я звонил лично [астронавтам NASA] Джеку Фишеру и Пегги Уитсон, с кем мы в 2017 году возвращались вместе из космоса. Мы договорились, что попробуем сюда вернуться этой осенью уже в составе этого экипажа. Ведь деревья лучше всего сажать зимой или осенью", - сообщил Юрчихин.