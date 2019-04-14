Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что государство примет участие во второй попытке отправить автоматическую станцию на Луну. Об этом дает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне руководитель неправительственной израильской организации SpaceIL Моррис Кан объявил о решении построить новый космический аппарат "Берешит-2", который должен будет довести до конца начатое его предшественником, разбившимся в четверг при прилунении.

"Мы собираемся запустить "Берешит-2". Государство Израиль участвовало в запуске первого космического аппарата и будет участвовать в запуске второго. Я надеюсь, что в этот раз все пройдет успешно. В таком случае мы действительно станем четвертой страной в мире, которая совершит посадку на Луну", - сказал Нетаньяху на заседании правительства.

Первая автоматическая станция "Берешит", отправленная в космос командой SpaceIL при поддержке государства и оборонного концерна Israel Aerospace Industries, преодолела более 6,5 миллиона километров, достигла орбиты спутника Земли и потерпела аварию на заключительном этапе миссии из-за отказа двигателя во время прилунения.

Благодаря полету "Берешит" Израиль уже стал седьмой страной в мире, достигшей лунной орбиты, а посадка аппарата поставит его в один ряд с СССР, США и Китаем. Проект "Берешит" считается первой частной экспедицией на Луну и самой бюджетной в истории с затратами в 100 миллионов долларов.