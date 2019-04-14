Взрыв цистерны в Нигерии, много погибших и раненых
По меньшей мере 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате взрыва нефтяной автоцистерны в штате Гомбе на северо-востоке Нигерии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Punch со ссылкой на полицию.
По данным газеты, взрыв автоцистерны произошел в результате ее столкновения с грузовиком на мосту Бомала.
"Число погибших увеличилось до 12, ранены 15 человек. Я могу подтвердить это", - сообщила газете представитель полиции Мэри Малум.
Отмечается, что в результате взрыва в районе также произошло отключение электричества, так как цистерна въехала в линии электропередач.
Как сообщает газета, сразу после инцидента на место прибыли службы спасения. Губернатор штата заявил, что администрация выплатит компенсацию всем погибшим и пострадавшим при взрыве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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