В сирийском городе Алеппо прогремел взрыв установленной боевиками мины. Он привел к гибели одного ребенка в квартале Эс-Суккари. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщило агентство САНА, ссылаясь на полицейские источники. По его информации, еще двух детей доставили в университетский госпиталь с ранениями.

В соседнем квартале Эль-Хамдания в субботу, 13 апреля, взорвался фугас, в результате погибли двое детей и еще пятеро пострадали. В городской полиции отметили, что взрывное устройство заложили бандформирования, которые хозяйничали в этом районе Алеппо до своего ухода в 2016 году.

Как подчеркивает агентство САНА, террористы минировали дороги, земельные участки, сады и постройки в других регионах Сирии для того, чтобы помешать налаживать там мирную жизнь. Ранее сведения о взрывах оставленных боевиками фугасов поступали из провинций Хама, Дераа, Хасеке и Дейр-эз-Зор.