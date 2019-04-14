Мощный взрыв прогремел в шведском городе Норрчёпинг
14 апреля 2019 18:25 51
Жители шведского Норрчёпинга сообщили о мощном взрыве в центре города. По предварительным данным, эпицентр находился в одном из ювелирных магазинов, сообщает портал SVT. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет. Об этом передает Day.az со ссылкой на Лайф.
Сотрудники полиции оцепили район происшествия. Место взрыва обследуют сапёры.
Среди возможных версий произошедшего правоохранители рассматривают и грабёж. Однако представители полиции уточнили, что однозначные выводы о причинах произошедшего можно будет делать лишь после обследования здания, где произошёл взрыв.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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