Жители шведского Норрчёпинга сообщили о мощном взрыве в центре города. По предварительным данным, эпицентр находился в одном из ювелирных магазинов, сообщает портал SVT. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет. Об этом передает Day.az со ссылкой на Лайф.

Сотрудники полиции оцепили район происшествия. Место взрыва обследуют сапёры.

Среди возможных версий произошедшего правоохранители рассматривают и грабёж. Однако представители полиции уточнили, что однозначные выводы о причинах произошедшего можно будет делать лишь после обследования здания, где произошёл взрыв.