103-летний Дэниел и 100-летняя Уилли Уильямс познакомились в Южной Каролине, США, ещё в 1935-м, поженились через два года и с тех самых пор были всегда вместе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, пишет Daily Mail.

В честь 82-летней годовщины брака четы Уильямс их дочь и внучка устроили торжество, на которое пришли все дорогие и близкие для пары люди - 115 человек. Присутствующие представители СМИ не могли не поинтересоваться, как же чете Уильямс удалось так долго прожить вместе и не разругаться? На что Уилли ответила просто.

"Нет никакого секрета. Нужно просто быть добрыми друг к другу. Мы не спорим и не ссоримся, а если возникает какой-то конфликт, то мы просто обсуждаем его и всё решаем"