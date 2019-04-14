Авиабомба времен Второй мировой войны, обнаруженная на дне реки в центре германского города Франкфурт-на-Майне, в воскресенье была успешно уничтожена методом контролируемого взрыва. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении полиции города.

"Подтверждено, что бомба больше не представляет опасности", - отметили в правоохранительных органах. Неразорвавшийся американский снаряд весом 250 кг был обнаружен на дне реки Майн во время учений пожарной службы. По соображениям безопасности из зданий, находящихся в районе опасной находки, были эвакуированы примерно 600 человек.

Фонтан воды во время управляемой детонации поднялся на 30 м. Водолазы подтвердили уничтожение снаряда.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.